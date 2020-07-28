Нардеп від "Слуги народу" Гетманцев заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Народний депутат із фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев отримав позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.
"Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест позитивний. Звідки підчепив, не знаю. Тим, хто зі мною контактував з минулого понеділка, прошу здати тест. Вибачте, що новини "не дуже". Буду намагатися виправитися", - написав нардеп.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві за добу коронавірус виявили у 110 осіб, загалом - вже 7800 випадків COVID-19.