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19 березня, 18:42 • 48807 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102015 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101970 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117581 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124002 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120420 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156325 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125117 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124806 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123926 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Нардеп від "Слуги народу" Гетманцев заразився коронавірусом

Нардеп від "Слуги народу" Гетманцев заразився коронавірусом

Київ • УНН

 • 17281 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Народний депутат із фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев отримав позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.

"Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест позитивний. Звідки підчепив, не знаю. Тим, хто зі мною контактував з минулого понеділка, прошу здати тест. Вибачте, що новини "не дуже". Буду намагатися виправитися", - написав нардеп.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві за добу коронавірус виявили у 110 осіб, загалом - вже 7800 випадків COVID-19.

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