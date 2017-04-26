Дев'ятий епізод "Зоряних війн" вийде в травні 2019 року

Відзначається, що дев’ятий епізод вийде 24 травня 2019 року.

Режисером фільму стане Колін Треворроу.

Цей фільм стане заключним в третій трилогії “Зоряних воєн”.

Як повідомляв УНН, восьмий епізод “Зоряних війн” отримав офіційну назву “Останній джедай”. Пізніше, перший тізер восьмої частини з’явився в мережі.