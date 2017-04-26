Дев'ятий епізод "Зоряних війн" вийде в травні 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Компанії Walt Disney і Lucasfilm повідомили дату виходу дев’ятого епізоду “Зоряних воєн”. Про це повідомляється на офіційному сайті, присвяченому космічній сазі, передає УНН.
Відзначається, що дев’ятий епізод вийде 24 травня 2019 року.
Режисером фільму стане Колін Треворроу.
Цей фільм стане заключним в третій трилогії “Зоряних воєн”.
Як повідомляв УНН, восьмий епізод “Зоряних війн” отримав офіційну назву “Останній джедай”. Пізніше, перший тізер восьмої частини з’явився в мережі.