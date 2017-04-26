Девятый эпизод "Звездных войн" выйдет в мае 2019

Отмечается, что девятый эпизод выйдет 24 мая 2019.

Режиссером фильма станет Колин Треворроу.

Этот фильм станет заключительным в третий трилогии "Звездных войн".

Как сообщал УНН, восьмой эпизод "Звездных войн" получил официальное название "Последний дождей". Позже, первый тизер восьмой части появился в сети.