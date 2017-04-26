Девятый эпизод "Звездных войн" выйдет в мае 2019
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Компании Walt Disney и Lucasfilm сообщили дату выхода девятого эпизода "Звездных войн". Об этом сообщается на официальном сайте, посвященном космической саге, передает УНН.
Отмечается, что девятый эпизод выйдет 24 мая 2019.
Режиссером фильма станет Колин Треворроу.
Этот фильм станет заключительным в третий трилогии "Звездных войн".
Как сообщал УНН, восьмой эпизод "Звездных войн" получил официальное название "Последний дождей". Позже, первый тизер восьмой части появился в сети.