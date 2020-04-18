Дев'ятикратний чемпіон Нідерландів заявив про бажання заразитися коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Колишній футболіст збірної Нідерландів та низки провідних клубів, а нині наставник ФК "Атланта Юнайтед" - Франк де Бур, поділився думками з приводу пандемії коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на Tuttomercato.
Де Бур зізнався, що він здав тест на коронавірус, який виявився негативним, проте бажав іншого розвитку сценарію.
"З одного боку, я радий, але з іншого - хотів би позитивний. Тоді б я одужав і у мене виробився до нього імунітет. Коли коронавірус в Америці тільки починався, один з членів нашого штабу погано почувався. Наш тренер воротарів Орландо Трастфулл і мій помічник теж почувалися зле, тому ми зробили тест", - наголосив де Бур.
Також 49-річний уродженець Нідерландів наголосив про перевагу в календарі "МЛС": на відміну від більшості ліг, де вони вже перейшли до фінальної стадії, в Сполучених Штатах сезон тільки починається, тому може бути більш гнучким, коли він відновиться.
Додамо, де Бур відомий своїми виступами за "Барселону" та "Аякс". З ними він 9 разів ставав чемпіоном Нідерландів, одного разу чемпіонату Іспанії, а також здобував Кубок УЄФА, Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи та Міжконтинентальний кубок.