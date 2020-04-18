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Девятикратный чемпион Нидерландов заявил о желании заразиться коронавирусом

Девятикратный чемпион Нидерландов заявил о желании заразиться коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 12063 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Бывший футболист сборной Нидерландов и ряда ведущих клубов, а ныне наставник ФК "Атланта Юнайтед" - Франк де Бур, поделился мыслями по поводу пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на Tuttomercato.

Де Бур признался, что он сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным, однако хотел иного развития сценария.

"С одной стороны, я рад, но с другой - хотел бы положительный. Тогда я выздоровел и у меня выработался к нему иммунитет. Когда коронавирус в Америке только начинался, один из членов нашего штаба плохо себя чувствовал. Наш тренер вратарей Орландо Трастфулл и мой помощник тоже почувствовали себя плохо, поэтому мы сделали тест", - отметил де Бур.

Также 49-летний уроженец Нидерландов подчеркнул о преимуществе в календаре "МЛС": в отличие от большинства лиг, где они уже перешли к финальной стадии, в Соединенных Штатах сезон только начинается, поэтому может быть более гибким, когда он восстановится.

Добавим, де Бур известный своими выступлениями за "Барселону" и "Аякс". С ними он 9 раз становился чемпионом Нидерландов, однажды чемпионата Испании, а также завоевывал Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок.

Украинские Национальные Новости

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