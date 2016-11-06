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Децентралізація не викорінила хабарництво у сфері держархбудконтролю – нардеп

Децентралізація не викорінила хабарництво у сфері держархбудконтролю – нардеп

Київ • УНН

 • 5181 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Після децентралізації та передачі повноважень на місця, сфера державного архбудконтролю досі залишається корупційною. Про це повідомив Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Юрій Бублик в коментарі УНН.

“В Полтаві нещодавно був яскравий тому приклад. Не так давно співробітників архбудконтролю спіймали на хабарі. Спілкуючись із забудовниками і іншими структурами, які дотичні до цієї служби, нарікання на архбудінспекції залишаються. Чи то у частині затримки по перевірці декларацій, чи то на початок та завершення робіт. Кожного разу вони (архбудконтроль- ред.) придумують якусь абстрактну відмовку. Тобто, отак затягують і провокують хабарництво”, - розповів нардеп.

За його словами, самим забудовникам іноді легше дати хабар, ніж мати проблеми з покупцями через забаганки інспекцій архбудконтролю.

“Коли на кону стоїть питання введення багатоповерхівки, за яку люди заплатили гроші і чекають своїх квадратних метрів, якщо зважувати, то їм легше дати архбудконтролю хабара, ніж затягувати цей процес і мати проблеми з покупцями. Хоча є підприємці, які принципово не платять і по кілька разів виправляють навіть якісь орфографічні помилки. І подають, і ще раз подають. І досягають свого. Треба стояти на своєму і відстоювати своє право”, - переконаний Ю.Бублик.

Нагадаємо, Броварський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київський області відкрив кримінальне провадження за фактом службового зловживання працівниками відділу державного архітектурно-будівельного контролю Броварської міськради.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 Кримінального кодексу Україні (Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів).

Раніше експерти попереджали, що децентралізації у сфері будівництва та передача повноважень контролю місцевим архбудінспекціям, може спричинити корупційні прояви. Так, за словами А.Топала, не виключено, що місцеві будівельні інспекції можуть стати інструментом конкурентних війн між забудовниками.

“Може бути і таке: те що інспекції підконтрольні не тим впливовим групам, до яких належить забудовник на місці. І такі перекоси також можуть бути. Іде таким чином перерозподіл будівельного ринку”, - зазначив він.

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