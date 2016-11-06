Децентрализация не искоренила взяточничество в сфере госархстройконтроля - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. После децентрализации и передачи полномочий на места, сфера государственного архстройконтроля до сих пор остается коррупционной. Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам местного самоуправления Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Юрий Бублык в комментарии УНН.
"В Полтаве недавно был яркий тому пример. Не так давно сотрудников архстройконтроля поймали на взятке. Общаясь с застройщиками и другими структурами, которые касаются этой службы, жалобы на архстройинспекцию остаются. То в части задержки по проверке деклараций, то на начало и завершение работ. Каждый раз они (архстройконтроль- ред.) придумывают какую-то абстрактную отговорку. То есть, так затягивают и провоцируют взяточничество", - рассказал нардеп.
По его словам, самим застройщикам иногда легче дать взятку, чем иметь проблемы с покупателями из-за прихоти инспекций архстройконтроля.
"Когда на кону стоит вопрос введения многоэтажки, за которую люди заплатили деньги и ждут своих квадратных метров, если взвесить, то им легче дать архстройконтролю взятки, чем затягивать этот процесс и иметь проблемы с покупателями. Хотя есть предприниматели, которые принципиально не платят и по несколько раз исправляют даже какие-то орфографические ошибки. И подают, и еще раз подают. И добиваются своего. Надо стоять на своем и отстаивать свое право", - убежден Ю.Бублык.
Напомним, Броварской отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области открыл уголовное производство по факту служебного злоупотребления работниками отдела государственного архитектурно-строительного контроля Броварского горсовета.
В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о совершении ими уголовного преступления, предусмотренного ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов).
Ранее эксперты предупреждали, что децентрализация в сфере строительства и передача полномочий контроля местным архстройинспекциям может вызвать коррупционные проявления. Так, по словам А.Топала, не исключено, что местные строительные инспекции могут стать инструментом конкурентных войн между застройщиками.
"Может быть и такое: то, что инспекции подконтрольны не тем влиятельным группам, к которым относится застройщик на месте. И такие перекосы также могут быть. Идет таким образом перераспределение строительного рынка", - отметил он.