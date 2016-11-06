Децентрализация не искоренила взяточничество в сфере госархстройконтроля - нардеп

"В Полтаве недавно был яркий тому пример. Не так давно сотрудников архстройконтроля поймали на взятке. Общаясь с застройщиками и другими структурами, которые касаются этой службы, жалобы на архстройинспекцию остаются. То в части задержки по проверке деклараций, то на начало и завершение работ. Каждый раз они (архстройконтроль- ред.) придумывают какую-то абстрактную отговорку. То есть, так затягивают и провоцируют взяточничество", - рассказал нардеп.

По его словам, самим застройщикам иногда легче дать взятку, чем иметь проблемы с покупателями из-за прихоти инспекций архстройконтроля.

"Когда на кону стоит вопрос введения многоэтажки, за которую люди заплатили деньги и ждут своих квадратных метров, если взвесить, то им легче дать архстройконтролю взятки, чем затягивать этот процесс и иметь проблемы с покупателями. Хотя есть предприниматели, которые принципиально не платят и по несколько раз исправляют даже какие-то орфографические ошибки. И подают, и еще раз подают. И добиваются своего. Надо стоять на своем и отстаивать свое право", - убежден Ю.Бублык.

Напомним, Броварской отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области открыл уголовное производство по факту служебного злоупотребления работниками отдела государственного архитектурно-строительного контроля Броварского горсовета.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о совершении ими уголовного преступления, предусмотренного ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов).

Ранее эксперты предупреждали, что децентрализация в сфере строительства и передача полномочий контроля местным архстройинспекциям может вызвать коррупционные проявления. Так, по словам А.Топала, не исключено, что местные строительные инспекции могут стать инструментом конкурентных войн между застройщиками.

"Может быть и такое: то, что инспекции подконтрольны не тем влиятельным группам, к которым относится застройщик на месте. И такие перекосы также могут быть. Идет таким образом перераспределение строительного рынка", - отметил он.