Десятки тисяч людей протестували проти закриття університету Сороса в Будапешті

Кількість демонстрантів, за словами організаторів, складає заявляють 80 тисяч. У акції також взяли учать колишні та дійсні студенти та викладачі, які влаштували ходу від набережної Дунаю до будівлі парламенту. Ця акція стала наймасовішою з 2014 року, коли народ протестував проти планів уряду ввести збір за мережевий трафік.

Варто зазначити, що право-консервативний уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана шляхом прискореної процедури проштовхнув через парламент законопроект, згідно з яким іноземні вузи повинні мати відділення в своїй країні, крім відділення в Угорщині. ЦЄУ, в якому навчаються близько 1800 студентів з сотні країн, має статус приватного іноземного вузу з акредитацією в США, але у нього єдине відділення в Будапешті.