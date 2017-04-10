Десятки тысяч человек протестовали против закрытия университета Сороса в Будапеште

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43413 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103119 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158251 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117221 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117008 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112852 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104498 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154039 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Десятки тысяч человек протестовали против закрытия университета Сороса в Будапеште

Десятки тысяч человек протестовали против закрытия университета Сороса в Будапеште

Киев  •  УНН

 • 10997 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Десятки тысяч людей вышли в воскресенье, 9 апреля, на улицы Будапешта, чтобы выразить протест против угрозы закрытия частного Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного американским миллиардером Джорджем Соросом, передает УНН со ссылкой на AFP.

Количество демонстрантов, по словам организаторов, составляет 80000. В акции также приняли участие бывшие и настоящие студенты и преподаватели, которые устроили шествие от набережной Дуная в здание парламента. Эта акция стала самой массовой с 2014 года, когда народ протестовал против планов правительства ввести сбор за сетевой трафик.

Стоит отметить, что право-консервативное правительство премьер-министра Виктора Орбана путем ускоренной процедуры протолкнул через парламент законопроект, согласно которому иностранные вузы должны иметь отделения в своей стране, кроме отделения в Венгрии. ЦЕУ, в котором учатся около 1800 студентов из сотни стран, имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, но у него единственное отделение в Будапеште.

 

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