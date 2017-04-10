Десятки тысяч человек протестовали против закрытия университета Сороса в Будапеште

Количество демонстрантов, по словам организаторов, составляет 80000. В акции также приняли участие бывшие и настоящие студенты и преподаватели, которые устроили шествие от набережной Дуная в здание парламента. Эта акция стала самой массовой с 2014 года, когда народ протестовал против планов правительства ввести сбор за сетевой трафик.

Стоит отметить, что право-консервативное правительство премьер-министра Виктора Орбана путем ускоренной процедуры протолкнул через парламент законопроект, согласно которому иностранные вузы должны иметь отделения в своей стране, кроме отделения в Венгрии. ЦЕУ, в котором учатся около 1800 студентов из сотни стран, имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, но у него единственное отделение в Будапеште.