Тисячі людей знову вийшли на протести проти судової реформи в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Близько десяти тисяч ізраїльтян приєдналися до протестів по всій країні проти планів прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху щодо посилення контролю над Верховним судом. Демострації тривають вже більше 3-х місяців, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Десятитисячні натовпи доєднались до протестів в центрі Тель-Авіва в суботу, щоб продемонструвати непокору планам уряду, які вони вважають загрозою існуванню ізраїльської демократії.
Ізраїльський Channel 12 оцінив, що лише в Тель-Авіві вчора вийшли на демонстрацію 110 000 людей, але і в інших містах також відбуваються протести.
Протести, які не вщухають вже декілька місяців, призвели до призупинення реформування. Президент Ізраїлю Ісааку Герцог, який відіграє здебільшого церемоніальну роль, має досягти компромісу між коаліцією та опозицією. Успіху у цьому питанні поки що не досягнуто.
Протестувальники виходять з біло-блакитними прапорами Ізраїлю, які стали візитною карткою протестів за останні три місяці.
Довідково
В Ізраїлі планувалась капітальна судова реформа, яка мала б дати уряду країни контроль над призначенням суддів до Верховного суду та дозволити парламенту скасовувати багато рішень. Та опоненти змін організували одні з найбільших вуличних протестів в Ізраїлі, які тривають уже 18 тиждень поспіль. Як наслідок, розгляд реформи призупинили.
Уряд звинувачує суддів-активістів у дедалі більшій узурпації ролі парламенту та каже, що реформа необхідна для відновлення балансу між судовою владою та обраними політиками.
Критики реформи вважають, що такі зміни усунуть систему контролю та рівноваги, яка лежить в основі демократичної держави, і передасть безконтрольну владу уряду.
Нагадаємо
Минулого місяця протести спрацювали та судова реформа була призупинена через хвилю страйків і масових демонстрацій.
Наразі протести відновилися напередодні Дня незалежності Ізраїлю і Дня пам'яті, який вшановує пам'ять загиблих в ізраїльських війнах і терористичних нападах.