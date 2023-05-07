Тысячи людей снова вышли на протесты против судебной реформы в Израиле

Детали

Десятитысячные толпы присоединились к протестам в центре Тель-Авива в субботу, чтобы продемонстрировать неповиновение планам правительства, которые считают угрозой существованию израильской демократии.

Израильский Channel 12 оценил, что только в Тель-Авиве вчера вышли на демонстрацию 110 000 человек, но в других городах также проходят протесты.

Протесты, которые не утихают уже несколько месяцев, привели к прекращению реформирования. Президент Израиля Исаак Герцог, который играет в основном церемониальную роль, должен достичь компромисса между коалицией и оппозицией. Успех в этом вопросе пока не достигнут.

Протестующие выходят с бело-голубыми флагами Израиля, ставшими визитной карточкой протестов за последние три месяца.

Цитата

"Я очень волнуюсь за свою страну", - сказал Reuters участник протеста Бентал Шамир, 60-летний учитель. "Я не хочу коррумпированной страны".

«Я уверен, что мы ближе, чем можем себе представить», — сказал Reuters 35-летний адвокат Дор Ласкер по компромиссным переговорам. "Я уверен, что это может произойти".

Справочно

В Израиле планировалась капитальная судебная реформа, которая должна дать правительству страны контроль над назначением судей в Верховный суд и позволить парламенту отменять многие решения. Но оппоненты таких изменений организовали одни из самых больших уличных протестов в Израиле, которые продолжаются уже 18 неделю подряд. Как следствие, рассмотрение реформы было приостановлено.

Правительство обвиняет судей-активистов в растущей узурпации роли парламента и говорит, что реформа необходима для восстановления баланса между судебной властью и избранными политиками.

Критики реформы считают, что такие изменения устранят систему контроля и равновесия, лежащую в основе демократического государства, и передаст бесконтрольную власть правительству.

Согласно опросу, опубликованному израильским общественным вещателем в пятницу, через пять месяцев полномочий ультраправой коалиции 74% израильтян считают, что правительство работает плохо.

В заявлении офиса президента Израиля говорится, что король Карл III приветствовал Герцога после церемонии коронации в Лондоне и похвалил его за посреднические усилия.

Напомним

В прошлом месяце протесты сработали и судебная реформа была приостановлена из-за волны стачек и массовых демонстраций.

В настоящее время протесты возобновились в канун Дня независимости Израиля и Дня памяти, который чтит память погибших в израильских войнах и террористических нападениях.