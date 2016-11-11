Десятирічний хлопчик вистрілив у 16-річного юнака в Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Маріуполі 10-річний хлопчик вистрілив у 16-річного юнака. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
Встановлено, що хлопчик, 2006 року народження, з необережності здійснив постріл із пневматичної зброї в живіт хлопцю, 2000 року народження.
Постраждалого наразі оперують. На місці працює поліція.
Повідомлення про те, що до них з пораненням доставлений підліток, надійшло в поліцію від медиків. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції.
Правоохоронці встановили, що батьки залишили хлопців вдома на самоті. У коридорі вони знайшли батьківську заряджену пневматичну рушницю і стали з нею гратися. В результаті молодший хлопчик випадково натиснув на курок і вистрілив в живіт свого родича.
Тільки після завершення операції буде встановлено ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.
Зараз поліцейські з’ясовують обставини події. Батьки дітей вже опитані. Після з’ясування деталей подія отримає правову оцінку.
Варто відзначити, що всі необхідні документи на зброю у батька є.