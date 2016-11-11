Десятилетний мальчик выстрелил в 16-летнего юношу в Мариуполе
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Мариуполе 10-летний мальчик выстрелил в 16-летнего юношу. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.
Установлено, что мальчик, 2006 года рождения, по неосторожности выстрелил из пневматического оружия в живот парню, 2000 года рождения.
Пострадавшего пока оперируют. На месте работает полиция.
Сообщение о том, что к ним с ранением доставлен подросток, поступило в полицию от медиков. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделение полиции.
Правоохранители установили, что родители оставили ребят дома в одиночестве. В коридоре они нашли родительское заряженное пневматическое ружье и стали с ним играть. В результате младший мальчик случайно нажал на курок и выстрелил в живот своего родственника.
Только после завершения операции будет установлена степень тяжести телесных повреждений.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Родители детей уже опрошены. После выяснения деталей событие получит правовую оценку.
Стоит отметить, что все необходимые документы на оружие у отца есть.