Десять очок Леня допомогли "Фініксу" перемогти "Атланту"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В регулярному чемпіонаті НБА команда українського центрового Олексія Леня "Фінікс Санс" здобула домашню звитягу у протистоянні з "Атлантою Хокс", передає кореспондент УНН.
Наш “бігмен” з’явився на паркеті з лави запасних і до кінця першої 12-хвилинки встиг реалізувати середній кидок. У другій чверті українець забив слем-данк. Активізувався 5-й номер драфту 2013-го року в другій частині баталії, оформивши ще один слем-данк, а також забив м’яч при спротиві двох захисників.
“Санс” більшу частину поєдинку програвали, однак ривок 19:6 під кінець баталії дозволив команді фахівця Джея Тріано святкувати 15-й виграш в сезоні — 104:103.
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Зазначимо, що Лень закінчив протистояння із високим відсотком реалізації — 5/6 двоочкові та 10 набраних балів при 4 підбираннях і 2 перехопленнях.
Додамо, що в турнірній таблиці Західної конференції “Санс” на 11 сходинці — в 39 поєдинках 15 звитяг. “Хокс” мають 10 виграшів в 37 матчах — останнє 15 місце на Сході.
Нагадаємо, у першій зустрічі чвертьфіналу Кубку України з баскетболу зустрівся чинний чемпіон країни столичний “Будівельник” та володар Кубку “Дніпро”.