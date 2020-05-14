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Держспецзв’язку: за шість днів заблоковано майже 8 тисяч кібератак на сайти держорганів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Майже 8 тисяч хакерських атак на сайти держорганів було заблоковано системою захищеного доступу до мережі інтернет протягом 6-12 травня. Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, передає УНН.

Держспецзв’язку: за шість днів заблоковано майже 8 тисяч кібератак на сайти держорганів

За зазначений період система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 10964 підозрілих подій.

“Переважна більшість з них стосується виявлення нестандартних протоколів або подій (45%), спроб мережевого сканування (23%), виявлення мережевого трояна (16%) та спроб отримання прав адміністратора (10%). Системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет було заблоковано 7908 різних видів атак, 99% з яких — мережеві атаки прикладного рівня. Також було заблоковано 18 DDoS-атак (переважна більшість — на сайти Офісу президента України)”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ нейтралізувала 103 кібератаки російських хакерів на держустанови

За даними Держспецзв’язку, команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України у цей період зареєструвала й опрацювала 3207 кіберінцидентів.

“Близько 98% опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM. Основна кількість інцидентів стосується розповсюдженню ШПЗ (94% від загальної кількості) та фішингу (до 4%)”, — додали у відомстві.

Раніше у КМДА повідомили, що на їх сервіси здійснили кібератаку.

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