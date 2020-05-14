Госспецсвязи: за шесть дней заблокировано почти 8 тыс. кибератак на сайты госорганов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Почти 8 тыс. хакерских атак на сайты госорганов были заблокированы системой защищенного доступа к сети интернет в течение 6-12 мая. Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации, передает УНН.
За указанный период система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10 964 подозрительных событий.
“Подавляющее большинство из них касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявление сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%). Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет был заблокирован 7908 различных видов атак, 99% из которых — сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство — на сайты Офиса президента Украины)”, — говорится в сообщении.
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По данным Госспецсвязи, команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцидентив.
“Около 98% обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM. Основное количество инцидентов касается распространения ШПЗ (94% от общего количества) и фишинга (до 4%)”, — добавили в ведомстве.
Ранее в КГГА сообщили, что на их сервисы осуществили кибератаке.