Держсекретар США Рубіо обговорить війну в Україні з представниками ЄС у Стамбулі

Державний секретар США Марко Рубіо бере участь у зустрічі в Стамбулі з представниками інших країн: мова, зокрема, йде про російсько-українську війну. Про це повідомляє Anadolu, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють ЗМІ, Рубіо проводить зустріч з представниками Британії, Німеччини і Франції. Сторони обговорюють не тільки Україну, а й Іран.

Інших подробиць поки що не наводиться.

Нагадаємо

Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.

Також УНН повідомляв, що російська делегація виступила проти присутності представників США на прямих переговорах з Україною в Стамбулі. Інформацію повідомили російські ЗМІ.

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася