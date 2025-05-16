Держсекретар США Рубіо обговорить війну в Україні з представниками ЄС у Стамбулі

$41.470.07
46.380.21
ukenru
У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри
10:57 • 5318 перегляди

У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

09:33 • 18666 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

08:56 • 31241 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

08:43 • 35724 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 139030 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 162642 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 144210 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 181982 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 152537 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 393871 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.4м/с
88%
749мм
Популярнi новини

Музей авангарду розмістять у Києві в історичній будівлі на Липській

16 травня, 01:45 • 78923 перегляди

У Румунії ультраправий кандидат Сіміон може створити антиукраїнський блок в ЄС

16 травня, 02:19 • 100728 перегляди

Київ вдруге за ніч під атакою дронів: у столиці лунали вибухи, працювала ППО

16 травня, 03:59 • 116975 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

07:26 • 32043 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

07:49 • 55475 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 221535 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 213752 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 276061 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 339908 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 393846 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Хакан Фідан

Денис Шмигаль

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Туреччина

Сполучені Штати

Стамбул

Київ

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

09:08 • 16278 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

07:26 • 32977 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 68959 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 106950 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 132722 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Держсекретар США Рубіо обговорить війну в Україні з представниками ЄС у Стамбулі

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Марко Рубіо проводить зустріч з представниками Британії, Німеччини і Франції для обговорення російсько-української війни та ситуації з Іраном. Переговори відбуваються у Стамбулі.

Держсекретар США Рубіо обговорить війну в Україні з представниками ЄС у Стамбулі

Державний секретар США Марко Рубіо бере участь у зустрічі в Стамбулі з представниками інших країн: мова, зокрема, йде про російсько-українську війну. Про це повідомляє Anadolu, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють ЗМІ, Рубіо проводить зустріч з представниками Британії, Німеччини і Франції. Сторони обговорюють не тільки Україну, а й Іран.

Інших подробиць поки що не наводиться.

Нагадаємо

Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.  

Також УНН повідомляв, що російська делегація виступила проти присутності представників США на прямих переговорах з Україною в Стамбулі. Інформацію повідомили російські ЗМІ.

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася15.05.25, 15:41 • 212909 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Франція
Стамбул
Сполучене Королівство
Німеччина
Сполучені Штати
Україна
Іран
Brent
$64.89
Bitcoin
$103,804.90
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.75
Золото
$3,179.65
Ethereum
$2,624.83