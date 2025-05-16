Держсекретар США Рубіо обговорить війну в Україні з представниками ЄС у Стамбулі
Київ • УНН
Марко Рубіо проводить зустріч з представниками Британії, Німеччини і Франції для обговорення російсько-української війни та ситуації з Іраном. Переговори відбуваються у Стамбулі.
Державний секретар США Марко Рубіо бере участь у зустрічі в Стамбулі з представниками інших країн: мова, зокрема, йде про російсько-українську війну. Про це повідомляє Anadolu, передає УНН.
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Як повідомляють ЗМІ, Рубіо проводить зустріч з представниками Британії, Німеччини і Франції. Сторони обговорюють не тільки Україну, а й Іран.
Інших подробиць поки що не наводиться.
Нагадаємо
Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.
Також УНН повідомляв, що російська делегація виступила проти присутності представників США на прямих переговорах з Україною в Стамбулі. Інформацію повідомили російські ЗМІ.
Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася15.05.25, 15:41 • 212909 переглядiв