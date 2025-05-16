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В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры
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В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры

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Госсекретарь США Рубио обсудит войну в Украине с представителями ЕС в Стамбуле

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Марко Рубио проводит встречу с представителями Британии, Германии и Франции для обсуждения российско-украинской войны и ситуации с Ираном. Переговоры проходят в Стамбуле.

Госсекретарь США Рубио обсудит войну в Украине с представителями ЕС в Стамбуле

Государственный секретарь США Марко Рубио участвует во встрече в Стамбуле с представителями других стран: речь, в частности, идет о российско-украинской войне. Об этом сообщает Anadolu, передает УНН.

Детали

Как сообщают СМИ, Рубио проводит встречу с представителями Британии, Германии и Франции. Стороны обсуждают не только Украину, но и Иран.

Других подробностей пока не приводится.

Напомним

Турецкая, американская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров 15 мая около 10:45. Переговоры продолжались до ориентировочно 12 часов.  

Также УНН сообщал, что российская делегация выступила против присутствия представителей США на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Информацию сообщили российские СМИ.

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации 15.05.25, 15:41 • 207931 просмотр

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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