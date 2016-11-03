Держприкордонслужба спрогнозувала збільшення кількості незаконних мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Із наближенням холодів Державна прикордонна служба прогнозує збільшення кількості груп незаконних мігрантів. Про це повідомив помічник Голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Це пов’язано з тим, що організатори цих каналів прагнуть до настання холодної пори переправити усіх тих незаконних мігрантів, хто легально, чи ні, уже зумів потрапити до України”, — сказав О.Слободян.
Він також нагадав, що минулого року прикордонники на Закарпатті врятували від переохолодження та смерті чотирьох громадян Шрі-ланки, які заблукали у горах під час заметілі.
Крім того, він нагадав, що минулого тижня прикордонники Мукачівського загону зупинили чотирьох громадян Афганістану, які планували незаконно перетнути державний кордон з сімома неповнолітніми дітьми, наймолодшому з яких лише 3 роки.