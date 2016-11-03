Госпогранслужба спрогнозировала увеличение количества незаконных мигрантов

"Это связано с тем, что организаторы этих каналов стремятся к наступлению холодов переправить всех тех незаконных мигрантов, кто легально или нет, уже сумел попасть в Украину", - сказал А.Слободян.

Он также напомнил, что в прошлом году пограничники на Закарпатье спасли от переохлаждения и смерти четырех граждан Шри-Ланки, которые заблудились в горах во время метели.

Кроме того, он напомнил, что на прошлой неделе пограничники Мукачевского отряда остановили четырех граждан Афганистана, которые планировали незаконно пересечь государственную границу с семью несовершеннолетними детьми, младшему из которых всего 3 года.