Госпогранслужба спрогнозировала увеличение количества незаконных мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. С наступлением холодов Государственная пограничная служба прогнозирует увеличение количества групп незаконных мигрантов. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Это связано с тем, что организаторы этих каналов стремятся к наступлению холодов переправить всех тех незаконных мигрантов, кто легально или нет, уже сумел попасть в Украину", - сказал А.Слободян.
Он также напомнил, что в прошлом году пограничники на Закарпатье спасли от переохлаждения и смерти четырех граждан Шри-Ланки, которые заблудились в горах во время метели.
Кроме того, он напомнил, что на прошлой неделе пограничники Мукачевского отряда остановили четырех граждан Афганистана, которые планировали незаконно пересечь государственную границу с семью несовершеннолетними детьми, младшему из которых всего 3 года.