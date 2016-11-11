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Держприкордонслужба презентувала сучасну військову техніку та зброю

Держприкордонслужба презентувала сучасну військову техніку та зброю

Київ • УНН

 • 17288 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Навчальному центрі Держприкордонслужби було організовано презентацію 25 нових і модернізованих зразків транспортних засобів та спеціальної техніки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Учора було організовано презентацію 25 нових і модернізованих зразків транспортних засобів та спеціальної техніки. Презентація проводилась на базі Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота. Участь у презентації взяли понад 60 представників вітчизняних виробників.

Випробування машин було здійснено з подоланням водних перешкод та крутих схилів, пересуванням по трасі підвищеної складності.

“Ми постійно здійснюємо пошук нових зразків техніки та спорядження. Для прийняття на озброєння зразки повинні проходити тестові випробовування. Нинішні заходи направлені на вивчення тактико-технічних характеристик, основних вузлів та агрегатів. Наступний етап вивчення проходитиме безпосередньо в підрозділах, які виконуватимуть завдання по охороні державного кордону”, — розповів директор Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України полковник Олександр Гура.

Прикордонники також перевіряли технічний стан, комплектацію, стан і розміщення комплекту запчастин, приладдя та документацію. За результатами випробувань буде визначено, чи можуть ці автомобілі використовуватися в майбутньому для посилення підрозділів ДПСУ, в тому числі у зоні АТО.

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