Госпогранслужба презентовала современную военную технику и оружие
Киев • УНН
КИИВ.11 ноября. УНН. В Учебном центре Госпогранслужбы была организована презентация 25 новых и модернизированных образцов транспортных средств и специальной техники. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Вчера была организована презентация 25 новых и модернизированных образцов транспортных средств и специальной техники. Презентация проводилась на базе Учебного центра подготовки младших специалистов Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота. Участие в презентации приняли более 60 представителей отечественных производителей.
Испытания машин было осуществлено с преодолением водных преград и крутых склонов, передвижением по трассе повышенной сложности.
"Мы постоянно осуществляем поиск новых образцов техники и снаряжения. Для принятия на вооружение образцы должны проходить тестовые испытания. Нынешние меры направлены на изучение тактико-технических характеристик, основных узлов и агрегатов. Следующий этап изучения будет проходить непосредственно в подразделениях, которые будут выполнять задачи по охране государственной границы", - рассказал директор Департамента ресурсного обеспечения Администрации Государственной пограничной службы Украины полковник Александр Гура.
Пограничники также проверяли техническое состояние, комплектацию, состояние и размещение комплекта запчастей, принадлежностей и документацию. По результатам испытаний будет определено, могут ли эти автомобили использоваться в будущем для усиления подразделений ГПСУ, в том числе в зоне АТО.