Держприкордонслужба показала знищення комплексу рф РЕБ «Поле-21» на Сватівському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Держприкордонслужба України опублікувала відео знищення ворожого комплексу РЕБ «Поле-21» на Сватівському напрямку, передає УНН.
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«Знищення ворожого комплексу РЕБ «Поле-21» на Сватівському напрямку. Прикордонна аеророзвідка виявила станцію РЕБ, після чого за справу взялися оператори FPV. Дрон поцілив прямісінько в металеву конструкцію з важливими елементами системи», - підписала відео ДПСУ.
Доповнення
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський опублікував відео, на якому 92 ОМБр знищує ворожий БПЛА «Орлан» на Сватівському напрямку.