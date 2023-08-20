Госпогранслужба показала уничтожение комплекса рф РЭБ "Поле-21" на Сватовском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Госпогранслужба Украины опубликовала видео уничтожения вражеского комплекса РЭБ «Поле-21» на Сватовском направлении, передает УНН.
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«Уничтожение вражеского комплекса РЭБ «Поле-21» на Сватовском направлении. Пограничная аэроразведка обнаружила станцию РЭБ, после чего за дело взялись операторы FPV. Дрон попал прямо в металлическую конструкцию с важными элементами системы», - подписала видео ГПСУ.
Дополнение
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский опубликовал видео, на котором 92 ОМБр уничтожает вражеский БПЛА «Орлан» на Сватовском направлении.