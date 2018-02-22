Держкомтелерадіо заборонив ввезти в Україну ще 9 книг з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Державний комітет телебачення і радіомовлення заборонив ввезення до України 9 книг з Російської Федерації на підставі рішення експертної ради, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Держкомтелерадіо.
“Держкомтелерадіо відмовив ТОВ “Форс Україна” у видачі дозволу на ввезення в Україну з території держави-агресора восьми книг Валерія Синельникова (видавництво ТОВ “Центрполиграф”, м.Москва) та книги “Веселая компания” із серії “Сто точек. Соедини и нарисуй” (видавець — ТОВ “Издательство „Э“, м.Москва)”, — йдеться у повідомленні.
У комітеті пояснили, що наказ про відмову видано на підставі рішення експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.
Як повідомляв УНН, Держкомтелерадіо оприлюднив перелік з 135 книг, надрукованих видавництвами Російської Федерації, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.