Госкомтелерадио запретил ввезти в Украину еще 9 книг из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Государственный комитет телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину 9 книг из Российской Федерации на основании решения экспертного совета, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Госкомтелерадио.
“Госкомтелерадио отказал ООО “Форс Украина” в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора восьми книг Валерия Синельникова (издательство ООО “Центрполиграф”, Москва) и книги “Веселая компания” из серии “Сто точек. Соедини и нарисуй” (издатель — ООО “Издательство „Э“, г.Москва)”, — говорится в сообщении.
В комитете пояснили, что приказ об отказе выдано на основании решения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена для распространения на территории Украины.
Как сообщал УНН, Госкомтелерадио обнародовал перечень из 135 книг, напечатанных издательствами Российской Федерации, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека.