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Держкомісія доручила перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні

Держкомісія доручила перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручено провести позапланові заходи державного нагляду за додержанням вимог умови зберігання аміачної селітри в Україні. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Немчінов зазначив, що сьогодні на виконання дорученнь Президента України та Прем'єр-міністра України відбулось засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також по закінченню рішення комісії було доведено у форматі селекторної наради до голів обласних державних адміністрацій та міським головам обласних центрів.

"Так, було вирішено: Держпраці разом із ДСНС, Мінінфраструктури, Національною поліцією, обласними та Київської міської держадміністраціями провести позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких меніральних добрив", - написав Немчінов.

Окрім того, він наголосив, що про результати перевірок потрібно проінформувати Кабінет Міністрів України до 15 вересня 2020 року.

Нагадаємо, Шмигаль доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні.

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