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Держдеп США передав Україні "кримську декларацію"

Держдеп США передав Україні "кримську декларацію"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Посол України в США Валерій Чалий отримав від помічника державного секретаря США Веса Мітчелла Декларацію політики США щодо Криму. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН

"Поки державний секретар США Майк Помпео в конгресі підтверджує незмінність підтримки України у протидії російській агресії - отримав у держдепартаменті США разом з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею від помічника держсекретаря Веса Мітчелла щойно оголошену Декларацію політики США щодо Криму. Історичне, вчасне і потужне рішення нашого стратегічного партнера - Сполучених Штатів", - повідомив Чалий.

Нагадаємо, Німеччина та Польща підтримали американську декларацію щодо невизнання російської анексії Криму

Раніше Велика Британія заявила про підтримку декларації США про невизнання анексії українського Криму Російською Федерацією.

Українські Національні Новини

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