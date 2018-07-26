Держдеп США передав Україні "кримську декларацію"

"Поки державний секретар США Майк Помпео в конгресі підтверджує незмінність підтримки України у протидії російській агресії - отримав у держдепартаменті США разом з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею від помічника держсекретаря Веса Мітчелла щойно оголошену Декларацію політики США щодо Криму. Історичне, вчасне і потужне рішення нашого стратегічного партнера - Сполучених Штатів", - повідомив Чалий.

Нагадаємо, Німеччина та Польща підтримали американську декларацію щодо невизнання російської анексії Криму.

Раніше Велика Британія заявила про підтримку декларації США про невизнання анексії українського Криму Російською Федерацією.



