Госдеп США передал Украине "крымскую декларацию"

"Пока государственный секретарь США Майк Помпео в конгрессе подтверждает неизменность поддержки Украины в противодействии российской агрессии - получил в госдепартаменте США вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей от помощника госсекретаря Уэсса Митчелла только что объявленную Декларацию политики США в отношении Крыма. Историческое, своевременное и мощное решение нашего стратегического партнера - Соединенных Штатов", - сообщил Чалый.

Напомним, Германия и Польша поддержали американскую декларацию о непризнании российской аннексии Крыма.

Ранее Великобритания заявила о поддержке декларации США о непризнании аннексии украинского Крыма Российской Федерацией.



