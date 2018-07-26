Госдеп США передал Украине "крымскую декларацию"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Посол Украины в США Валерий Чалый получил от помощника государственного секретаря США Уэсса Митчелла Декларацию политики США в отношении Крыма. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
"Пока государственный секретарь США Майк Помпео в конгрессе подтверждает неизменность поддержки Украины в противодействии российской агрессии - получил в госдепартаменте США вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей от помощника госсекретаря Уэсса Митчелла только что объявленную Декларацию политики США в отношении Крыма. Историческое, своевременное и мощное решение нашего стратегического партнера - Соединенных Штатов", - сообщил Чалый.
Напомним, Германия и Польша поддержали американскую декларацию о непризнании российской аннексии Крыма.
Ранее Великобритания заявила о поддержке декларации США о непризнании аннексии украинского Крыма Российской Федерацией.