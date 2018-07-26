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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32195 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 96959 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121711 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129393 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167976 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152942 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140771 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130405 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180418 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118320 просмотра

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Госдеп США передал Украине "крымскую декларацию"

Госдеп США передал Украине "крымскую декларацию"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Посол Украины в США Валерий Чалый получил от помощника государственного секретаря США Уэсса Митчелла Декларацию политики США в отношении Крыма. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

"Пока государственный секретарь США Майк Помпео в конгрессе подтверждает неизменность поддержки Украины в противодействии российской агрессии - получил в госдепартаменте США вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей от помощника госсекретаря Уэсса Митчелла только что объявленную Декларацию политики США в отношении Крыма. Историческое, своевременное и мощное решение нашего стратегического партнера - Соединенных Штатов", - сообщил Чалый.

Напомним, Германия и Польша поддержали американскую декларацию о непризнании российской аннексии Крыма.

Ранее Великобритания заявила о поддержке декларации США о непризнании аннексии украинского Крыма Российской Федерацией.

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