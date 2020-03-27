Державний борг із зарплат за лютий сягнув понад 3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Заборгованість по виплаті заробітніх плат станом на 1 березня становила 3019,8 млн.грн, що становить 99,5% порівняно з 1 лютого 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держстатистики.
“На 1 березня 2020 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3019,8 млн.грн, або 99,5% порівняно з 1 лютого 2020 р. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 березня 2020 р. становила 1889,8 млн.грн (99,3% порівняно з 1 лютого 2020 р.)”, — йдеться у повідоленні.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Як повідомляв УНН раніше, заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2020 року сягнула 3 млрд грн, зменшившись за місяць на 5,8%.