Государственный долг по зарплате за февраль составил более 3 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Задолженность по выплате заработных плат по состоянию на 1 марта составила 3019,8 млн.грн, что составляет 99,5% по сравнению с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
“На 1 марта 2020 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3019,8 млн.грн, или 99,5% по сравнению с 1 февраля 2020 г. Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 марта 2020 г. составляла 1889,8 млн.грн (99,3% по сравнению с 1 февраля 2020 г.)”, — говорится в повидоленни.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНН ранее, задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2020 года составила 3 млрд грн, уменьшившись за месяц на 5,8%.