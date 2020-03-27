Государственный долг по зарплате за февраль составил более 3 млрд грн

КИЕВ. 27 марта. УНН. Задолженность по выплате заработных плат по состоянию на 1 марта составила 3019,8 млн.грн, что составляет 99,5% по сравнению с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.