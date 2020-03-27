Государственный долг по зарплате за февраль составил более 3 млрд грн

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57769 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67138 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80847 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79442 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102443 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84225 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102435 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105779 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130859 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130297 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Государственный долг по зарплате за февраль составил более 3 млрд грн

Государственный долг по зарплате за февраль составил более 3 млрд грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Задолженность по выплате заработных плат по состоянию на 1 марта составила 3019,8 млн.грн, что составляет 99,5% по сравнению с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

“На 1 марта 2020 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3019,8 млн.грн, или 99,5% по сравнению с 1 февраля 2020 г. Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 марта 2020 г. составляла 1889,8 млн.грн (99,3% по сравнению с 1 февраля 2020 г.)”, — говорится в повидоленни.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНН ранее, задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2020 года составила 3 млрд грн, уменьшившись за месяц на 5,8%.

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