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Держава закупила обладнання та екіпіровки для спортсменів на Олімпіаду на 20 млн грн

Держава закупила обладнання та екіпіровки для спортсменів на Олімпіаду на 20 млн грн

Київ • УНН

 • 9279 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Держава загалом витратила близько 20 млн грн на закупівлю обладнання, інвентарю, екіпіровки для українських спортсменів у межах підготовки до зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані-2018. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр молоді та спорту Ігор Жданов, передає УНН.

“Для уникнення спекуляцій, які, нажаль, доводиться чути від багатьох журналістів та коментаторів зимових Олімпійських ігор — публікую перелік обладнання, інвентарю, екіпіровки, яке було закуплено для наших спортсменів-зимників лише у 2017 році в рамках підготовки до Пхьончхану-2018. В цілому, з урахуванням всіх закупівель — це близько 20 млн грн”, — написав міністр.

І.Жданов повідомив, що було закуплено все, що тільки можна.

Зокрема, уточнив він, придбано 12 німецьких гвинтівок для біатлону по 199 000 грн кожна, кілька сотень парафінів для ковзання та обробки лиж виробництва Норвегії, Італії, Швейцарії, Фінляндії по 2500 грн за одиницю, металеві полози для саней (вир. Німеччина), 16 пар. по 13 900 грн на суму 224 400 грн, сани літні на роликах (вир. Німеччина), 12 пар по 9200 грн на суму 110 000 грн, сани зимові (вир. Німеччина), 7 штук по 11000 грн на суму 77 000 грн тощо.

Нагадаємо, українські біатлоністи не потрапили до топ-30 у чоловічій гонці переслідування.

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