Держава допомагатиме по "спецтарифу" тим медзакладам, у яких лікують хворих на COVID-19

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Національна служба здоров’я України передбачила "спеціальний тариф", який буде сплачувати тим закладам охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на коронавірус. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Медична допомога в комунальних закладах охорони здоров’я хворим на коронавірус надається безкоштовно. Сьогодні 1 квітня, сьогодні система охорони здоров’я запрацювала в іншому режимі. Національна служба здоров’я України передбачила спеціальний тариф, який буде оплачувати закладам охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.

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