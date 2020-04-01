Государство будет помогать по "спецтарифу" тем медучреждениям, у которых лечат больных на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Национальная служба здоровья Украины предусмотрела "специальный тариф", который будет платить тем учреждениям здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусом. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Медицинская помощь в коммунальных учреждениях здравоохранения больным на коронавирус предоставляется бесплатно. Сегодня 1 апреля, сегодня система здравоохранения заработала в другом режиме. Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф, который будет оплачивать учреждениям здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным COVID-19", - сказал Ляшко.
Напомним, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.