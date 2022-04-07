Der Spiegel: російські військові обговорювали бійню в Бучі через радіозв'язок

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"Служба зовнішньої розвідки Німеччини Bundesnachrichtendienst (BND) отримала нову жахливу інформацію про звірства, здійснені російськими окупантами у місті Буча неподалік української столиці Києва. Der Spiegel стало відомо, що BND перехопила російську військову радіопередачу, де обговорювалося вбивство мирних жителів у Бучі. Деякі з перехоплених радіопереговорів, схоже, можуть безпосередньо пов'язані з трупами, які були сфотографовані в Бучі", - пише видання.

Деталі

Після виведення російських військ із міста минулими вихідними було виявлено масове поховання, а також тіла кількох десятків загиблих мирних жителів, залишені лежати на вулицях. Руки деяких жертв були зв'язані, а на тілах інших були сліди тортур. Повідомляється, що серед жертв також багато жінок та дітей.

Російський уряд категорично заперечує, що російські війська відповідають за ці воєнні злочини. "Ці твердження, однак, суперечать свідченням численних свідків, опитаних репортерами Der Spiegel та інших новинних агентств у місті Буча", - пише видання.

Перехоплені коментарі тепер, схоже, повністю заперечують спростування росії, відзначає видання. Як стало відомо Der Spiegel, у середу BND поінформувала парламентарів про свої висновки. "Частина перехопленого трафіку, схоже, збігається із місцезнаходженням тіл, знайдених уздовж головної дороги через місто. В одному з них солдат, схоже, сказав іншому, що вони щойно застрелили людину на велосипеді. Це відповідає фотографії мертвого тіла, що лежить поряд із велосипедом, яка розійшлася по всьому світу. В іншій перехопленій розмові чоловік, схоже, сказав: "Спочатку ти допитуєш солдатів, а потім стріляєш у них", - пише видання.

"Матеріали BND також, схоже, свідчать про те, що провідну роль у звірствах грали члени російського підрозділу найманців під назвою "Група Вагнера". Відомо, що група чинила аналогічні злочини в Сирії", - відзначається у статті.

"Радіопереговори, перехоплені BND, створюють враження, що звірства, вчинені над мирними жителями у Бучі, не були випадковими діями, ні діями окремих солдатів, що вийшли з-під контролю. Швидше, кажуть джерела, знайомі з аудіозаписом, матеріал припускає, що військовослужбовці говорили про звірства так, ніби вони просто обговорювали своє повсякденне життя", - пише видання.

"Це, кажуть джерела, знайомі із записом, вказує на те, що вбивства мирних жителів стали стандартним елементом російської військової діяльності, а можливо навіть частиною ширшої стратегії. Намір у тому, щоб посіяти страх серед громадянського населення і цим послабити волю до опору", - сказано у статті.

Der Spiegel дізнався, що зараз аналізується більше перехоплених радіопереговорів, хоча, мабуть, важко точно локалізувати частину звуку. Деякі записи, ймовірно, вказують на те, що інциденти, подібні до тих, що відбулися в Бучі, мали місце і в інших місцях, пише видання. Повідомляється, що є ознаки можливих звірств на околицях Маріуполя, великого міста на півдні України, що в облозі російських військових.

Доповнення

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази військових злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у ​​цивільному одязі, деякі - зі зв'язаними за спиною руками, після відходу російських загарбників.