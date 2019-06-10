Депутатський мандат Суркіса може стати "червоною" ганчіркою для фанатів "Динамо" - ЗМІ

Сьогодні Григорій Суркіс офіційно не впливає на політику "Динамо", нагадує видання. З 2002 року президентом ФК є його брат - Ігор Суркіс.

"Однак брати Суркіси давно і міцно асоціюються з головною командою столиці України, фан-рух якої відомий своїм патріотичним і навіть націоналістичним настроєм. Поява Григорія Суркіса в списку партії Юрія Бойка і Віктора Медведчука може стати для фанатів "Динамо" червоною ганчіркою.

Відомо, що Григорій Михайлович двічі працював народним депутатом від СДПУ (о), але це було давно, ще до війни з Росією, а нинішній його політичний вибір на користь політпроекту, який багатьма виборцями вважається проросійським, здатний спровокувати новий виток протистояння вболівальників з керівництвом клубу", - зазначає видання.

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"ДС" нагадує, що за останній час фанати "Динамо" висловлювали претензії на адресу Ігоря Суркіса кілька разів. Але ці претензії не носили політичний характер.

"Не виключено, що поява Григорія Суркіса в прохідній частині "Опозіційна платформа - За життя!", ополчить фанатів проти власників клубу вже і з політичних мотивів. Адже якщо раніше частина уболівальників висловлювала негативне ставлення до донецького "Шахтаря" через, на їхню думку, непатріотичну позицію власника цього клубу Ріната Ахметова, то тепер в подібній же ситуації ризикує опинитися "Динамо", - зазначають журналісти.

Безпосередню участь в політиці одного з господарів "Динамо" робить уразливим весь менеджмент клубу і гравців, пише видання.

"Суперники столичної команди обов'язково скористаються ситуацією, щоб повісити на неї ярлик "ватників". І щоб довести, що це не так, фанатам доведеться щось робити. Як варіант - почати кампанію проти одного з власників клубу, змусивши його виправдовуватися. А заодно можна домогтися змін на краще політики клубу щодо фан-руху", - резюмується в статті.

Нагадаємо, Григорій Суркіс включений до виборчого списку "Опозіційна платформа - За життя!" для участі в дострокових парламентських виборах 21 липня.

Також нагадаємо, в цьому році Суркіс-старший втратив свій пост в УЄФА.