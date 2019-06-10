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Депутатський мандат Суркіса може стати "червоною" ганчіркою для фанатів "Динамо" - ЗМІ

Депутатський мандат Суркіса може стати "червоною" ганчіркою для фанатів "Динамо" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9148 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Поява екс-віце-президента УЄФА Григорія Суркіса в списку партії "Опозіційна платформа - За життя!" може посилити конфлікт фанатів київського "Динамо" з власниками клубу. Про це пише ДС, передає УНН.

Сьогодні Григорій Суркіс офіційно не впливає на політику "Динамо", нагадує видання. З 2002 року президентом ФК є його брат - Ігор Суркіс.

"Однак брати Суркіси давно і міцно асоціюються з головною командою столиці України, фан-рух якої відомий своїм патріотичним і навіть націоналістичним настроєм. Поява Григорія Суркіса в списку партії Юрія Бойка і Віктора Медведчука може стати для фанатів "Динамо" червоною ганчіркою.

Відомо, що Григорій Михайлович двічі працював народним депутатом від СДПУ (о), але це було давно, ще до війни з Росією, а нинішній його політичний вибір на користь політпроекту, який багатьма виборцями вважається проросійським, здатний спровокувати новий виток протистояння вболівальників з керівництвом клубу", - зазначає видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Крючкова є вагома причина замовчувати участь Суркісів в енергетичній корупції

"ДС" нагадує, що за останній час фанати "Динамо" висловлювали претензії на адресу Ігоря Суркіса кілька разів. Але ці претензії не носили політичний характер.

"Не виключено, що поява Григорія Суркіса в прохідній частині "Опозіційна платформа - За життя!", ополчить фанатів проти власників клубу вже і з політичних мотивів. Адже якщо раніше частина уболівальників висловлювала негативне ставлення до донецького "Шахтаря" через, на їхню думку, непатріотичну позицію власника цього клубу Ріната Ахметова, то тепер в подібній же ситуації ризикує опинитися "Динамо", - зазначають журналісти.

Безпосередню участь в політиці одного з господарів "Динамо" робить уразливим весь менеджмент клубу і гравців, пише видання.

"Суперники столичної команди обов'язково скористаються ситуацією, щоб повісити на неї ярлик "ватників". І щоб довести, що це не так, фанатам доведеться щось робити. Як варіант - почати кампанію проти одного з власників клубу, змусивши його виправдовуватися. А заодно можна домогтися змін на краще політики клубу щодо фан-руху", - резюмується в статті.

Нагадаємо, Григорій Суркіс включений до виборчого списку "Опозіційна платформа - За життя!" для участі в дострокових парламентських виборах 21 липня.

Також нагадаємо, в цьому році Суркіс-старший втратив свій пост в УЄФА.

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