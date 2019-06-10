Депутатский мандат Суркиса может стать "красной" тряпкой для фанатов "Динамо" - СМИ

Сегодня Григорий Суркис официально не влияет на политику “Динамо”, напоминает издание. С 2002 года президентом ФК является его брат — Игорь Суркис.

“Однако братья Суркисы давно и прочно ассоциируются с главной командой столицы Украины, фан-движение которой известно своим патриотическим и даже националистическим настроем. Появление Григория Суркиса в списке партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука может стать для фанатов „Динамо“ красной тряпкой.

Известно, что Григорий Михайлович дважды трудился народным депутатом от СДПУ (о), но это было давно, еще до войны с Россией, а нынешний его политический выбор в пользу политпроекта, который многими избирателями считается пророссийским, способен спровоцировать новый виток противостояния болельщиков с руководством клуба”, — отмечает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Крючкова есть веская причина замалчивать участие Суркисов в энергетической коррупции

“ДС” напоминает, что за последнее время фанаты “Динамо” высказывали претензии в адрес Игоря Суркиса несколько раз. Но эти претензии не носили политический характер.

“Не исключено, что появление Григория Суркиса в проходной части "Опозиційна платформа — За життя!“, ополчит фанатов против собственников клуба уже и по политическим мотивам. Ведь если раньше часть болельщиков высказывала негативное отношение к донецкому „Шахтеру“ из-за, по их мнению, непатриотичной позиции собственника этого клуба Рината Ахметова, то теперь в подобной же ситуации рискует оказаться "Динамо", — отмечают журналисты.

Непосредственное участие в политике одного из хозяев "Динамо" делает уязвимым весь менеджмент клуба и игроков, пишет издание.

”Соперники столичной команды не преминут воспользоваться ситуацией, чтобы повесить на нее ярлык “ватников”. И чтобы доказать, что это не так, фанатам придется что-то предпринимать. Как вариант — начать кампанию против одного из собственников клуба, заставив его оправдываться. А заодно можно добиться изменения в лучшую сторону политики клуба в отношении фан-движения“, — резюмируется в статье.

Напомним, Григорий Суркис включен в избирательный список “Опозиційна платформа — За життя!” для участия в досрочных парламентских выборах 21 июля.

Также напомним, в этом году Суркис-старший утратил свой пост в УЕФА.