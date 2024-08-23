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Депутат Європарламенту від партії Орбана пішов у відставку через п'яну суперечку з жінкою і бійку в нічному клубі

Депутат Європарламенту від партії Орбана пішов у відставку через п'яну суперечку з жінкою і бійку в нічному клубі

Київ • УНН

 • 18176 перегляди

Балаж Дьорффі, член Європарламенту від партії «Фідес», подав у відставку після п'яного конфлікту з жінкою, що переріс у насильство. Він залишив усі державні пости і партію, взявши на себе відповідальність за інцидент.

Член Європейського парламенту від партії Віктора Орбана "Фідес" Балаж Дьорффі пішов у відставку після п'яної суперечки з жінкою, під час якої він проявив насильство. Про це УНН пише з посиланням на Euronews.

Деталі

У п'ятницю Дьорффі оголосив, що залишає всі державні посади, зокрема пост президента Угорської сільськогосподарської палати, яку очолював із 2013 року, і партію "Фідес", яку очолює прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

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Я беру на себе всю відповідальність і наслідки. Учора ввечері я вступив у п'яну суперечку з однією дамою, і, на мій превеликий жаль, суперечка переросла в насильство. Хоча я, на жаль, не пам'ятаю, що сталося, мій вчинок неприйнятний

- написав Дьорффі.

Він додав, що йому більше немає місця в суспільному житті і він прийме будь-які юридичні наслідки своїх дій.

У партії "Фідес" заявили, що той, хто "порушує правила і цінності, не може бути членом нашої спільноти".

Представник Європейського парламенту Балаж Дьорффі вступив у п'яну суперечку з дамою, і суперечка переросла в насильство. Немає виправдання поведінці Балаша Дьорффі, який поводиться настільки безвідповідально і неприйнятно, він повинен негайно покинути наше співтовариство

- ідеться в партійній заяві.

За даними місцевих ЗМІ, Дьорффі сперечався з жінкою під час вечірки в нічному клубі, через що почалася бійка і на місце прибула поліція.

Контекст

"Фідес" пишається тим, що пропагує так звані "традиційні" християнські цінності, включно із сімейними.

Це не перший випадок, коли євродепутат від "Фідес" змушений піти у відставку через неправомірні дії.

У розпал пандемії коронавірусу євродепутат Йожеф Шаєр покинув свій пост після того, як його спіймала поліція під час відвідування гей-секс-вечірки в Брюсселі, що стало порушенням режиму ізоляції. Прокурори заявили, що у нього знайшли наркотики в рюкзаку, коли він намагався втекти, спустившись по водостічній трубі. Така поведінка явно не відповідала партійній лінії - протягом багатьох років "Фідес" критикували за ворожу політику щодо ЛГБТІК+-спільноти.

Нагадаємо

Група ультраправих у Європейському парламенті, куди входить і угорська партія "Фідес", стала третьою за величиною політсилою. За результатами останніх парламентських виборів, до неї приєдналися французькі ультраправі.

Орбан консолідує ультраправих у ЄС, загрожуючи єдності щодо України – Politico07.08.2024, 09:56 • 32428 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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