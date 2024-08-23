Депутат Европарламента от партии Орбана ушел в отставку из-за пьяного спора с женщиной и драки в ночном клубе

Член Европейского парламента от партии Виктора Орбана "Фидес" Балаж Дьорффи ушел в отставку после пьяного спора с женщиной, входе которого он проявил насилие. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

В пятницу Дьорффи объявил, что покидает все государственные посты, в том числе пост президента Венгерской сельскохозяйственной палаты, которую возглавлял с 2013 года, и партию "Фидес", которую возглавляет премьер Венгрии Виктор Орбан.

Я принимаю на себя всю ответственность и последствия. Вчера вечером я вступил в пьяный спор с одной дамой, и, к моему величайшему сожалению, спор перерос в насилие. Хотя я, к сожалению, не помню, что произошло, мой поступок неприемлем - написал Дьорффи.

Он добавил, что ему больше нет места в общественной жизни и он примет любые юридические последствия своих действий.

В партии "Фидес" заявили, что тот, кто "нарушает правила и ценности, не может быть членом нашего сообщества".

Представитель Европейского парламента Балаж Дьорффи вступил в пьяный спор с дамой, и спор перерос в насилие. Нет оправдания поведению Балаша Дьёрфи, который ведет себя столь безответственно и неприемлемо, он должен немедленно покинуть наше сообщество - говорится в партийном заявлении.

По данным местных СМИ, Дьорффи спорил с женщиной во время вечеринки в ночном клубе, из-за чего началась драка и на место прибыла полиция.

Контекст

"Фидес" гордится тем, что пропагандирует так называемые "традиционные" христианские ценности, включая семейные.

Это не первый случай, когда евродепутат от "Фидес" вынужден уйти в отставку из-за неправомерных действий.

В разгар пандемии коронавируса евродепутат Йожеф Шайер покинул свой пост после того, как был пойман полицией во время посещения гей-секс-вечеринки в Брюсселе, что стало нарушением режима изоляции. Прокуроры заявили, что у него нашли наркотики в рюкзаке, когда он пытался скрыться, спустившись по водосточной трубе. Такое поведение явно не соответствовало партийной линии - в течение многих лет "Фидес" критиковали за враждебную политику по отношению к ЛГБТИК+-сообществу.

Напомним

Группа ультраправых в Европейском парламенте, куда входит и венгерская партия "Фидес", стала третьей по величине политсилой. По результатам последних парламентских выборов, к ней присоединились французские ультраправые.

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