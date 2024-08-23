Депутат Европарламента от партии Орбана ушел в отставку из-за пьяного спора с женщиной и драки в ночном клубе

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский в День Государственного флага: вытесняем из Украины оккупанта и не дадим покоя его триколорам

Зеленский в День Государственного флага: вытесняем из Украины оккупанта и не дадим покоя его триколорам

  •  38722 просмотра
Латвия отправляет Украине рекордную партию из 1400 дронов

Латвия отправляет Украине рекордную партию из 1400 дронов

  •  75141 просмотра
Со стороны беларуси действий по дестабилизации на границе с Украиной за последнее время не было - Демченко

Со стороны беларуси действий по дестабилизации на границе с Украиной за последнее время не было - Демченко

  •  72992 просмотра
В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

  •  80968 просмотра
На конференции по Формуле мира с более 40 участниками приняли коммюнике по энергобезопасности

На конференции по Формуле мира с более 40 участниками приняли коммюнике по энергобезопасности

  •  93908 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  173834 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  178153 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  195956 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  208581 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  260092 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

  •  4063 просмотра
В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

  •  18705 просмотра
День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

  •  106103 просмотра
Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

22 августа 2024, 15:25  •  96220 просмотра
Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

22 августа 2024, 04:15  •  116344 просмотра
Актуальное
Депутат Европарламента от партии Орбана ушел в отставку из-за пьяного спора с женщиной и драки в ночном клубе

Депутат Европарламента от партии Орбана ушел в отставку из-за пьяного спора с женщиной и драки в ночном клубе

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 15:18  •  1978 просмотра

Read in English

Балаж Дьорффи, член Европарламента от партии "Фидес", подал в отставку после пьяного конфликта с женщиной, переросшего в насилие. Он покинул все государственные посты и партию, взяв на себя ответственность за инцидент.

Член Европейского парламента от партии Виктора Орбана "Фидес" Балаж Дьорффи ушел в отставку после пьяного спора с женщиной, входе которого он проявил насилие. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

В пятницу Дьорффи объявил, что покидает все государственные посты, в том числе пост президента Венгерской сельскохозяйственной палаты, которую возглавлял с 2013 года, и партию "Фидес", которую возглавляет премьер Венгрии Виктор Орбан.

Image

Я принимаю на себя всю ответственность и последствия. Вчера вечером я вступил в пьяный спор с одной дамой, и, к моему величайшему сожалению, спор перерос в насилие. Хотя я, к сожалению, не помню, что произошло, мой поступок неприемлем

- написал Дьорффи.

Он добавил, что ему больше нет места в общественной жизни и он примет любые юридические последствия своих действий.

В партии "Фидес" заявили, что тот, кто "нарушает правила и ценности, не может быть членом нашего сообщества".

Представитель Европейского парламента Балаж Дьорффи вступил в пьяный спор с дамой, и спор перерос в насилие. Нет оправдания поведению Балаша Дьёрфи, который ведет себя столь безответственно и неприемлемо, он должен немедленно покинуть наше сообщество

- говорится в партийном заявлении.

По данным местных СМИ, Дьорффи спорил с женщиной во время вечеринки в ночном клубе, из-за чего началась драка и на место прибыла полиция.

Контекст

"Фидес" гордится тем, что пропагандирует так называемые "традиционные" христианские ценности, включая семейные.

Это не первый случай, когда евродепутат от "Фидес" вынужден уйти в отставку из-за неправомерных действий.

В разгар пандемии коронавируса евродепутат Йожеф Шайер покинул свой пост после того, как был пойман полицией во время посещения гей-секс-вечеринки в Брюсселе, что стало нарушением режима изоляции. Прокуроры заявили, что у него нашли наркотики в рюкзаке, когда он пытался скрыться, спустившись по водосточной трубе. Такое поведение явно не соответствовало партийной линии - в течение многих лет "Фидес" критиковали за враждебную политику по отношению к ЛГБТИК+-сообществу.

Напомним

Группа ультраправых в Европейском парламенте, куда входит и венгерская партия "Фидес", стала третьей по величине политсилой. По результатам последних парламентских выборов, к ней присоединились французские ультраправые.

Орбан консолидирует ультраправых в ЕС, угрожая единству по Украине - Politico7 августа 2024, 06:56 • 29011 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Новости Мира
Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
  •  112365 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  119367 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  173834 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  104796 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  87412 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  77428 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  178153 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  100081 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
21 августа 2024, 12:43  •  96937 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Эксклюзив
Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп
21 августа 2024, 11:35  •  84319 просмотра

Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп

Популярные

На конференции по Формуле мира с более 40 участниками приняли коммюнике по энергобезопасности

На конференции по Формуле мира с более 40 участниками приняли коммюнике по энергобезопасности

  •  93908 просмотра
В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

  •  80968 просмотра
Со стороны беларуси действий по дестабилизации на границе с Украиной за последнее время не было - Демченко

Со стороны беларуси действий по дестабилизации на границе с Украиной за последнее время не было - Демченко

  •  72992 просмотра
Латвия отправляет Украине рекордную партию из 1400 дронов

Латвия отправляет Украине рекордную партию из 1400 дронов

  •  75141 просмотра
Зеленский в День Государственного флага: вытесняем из Украины оккупанта и не дадим покоя его триколорам

Зеленский в День Государственного флага: вытесняем из Украины оккупанта и не дадим покоя его триколорам

  •  38722 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  173834 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  178153 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  195956 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  208581 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  260092 просмотра

Война

Днем враг бил артиллерией и дронами по Никопольщине: повреждены дома и линия электропередач

Днем враг бил артиллерией и дронами по Никопольщине: повреждены дома и линия электропередач

  •  215 просмотра
Пограничники подняли флаг над временно оккупированными территориями Юга Украины: видео

Пограничники подняли флаг над временно оккупированными территориями Юга Украины: видео

  •  13633 просмотра
Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

  •  21899 просмотра
В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

  •  23464 просмотра
В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

  •  26447 просмотра

политика

В рф культ сталинизма идет бок о бок с современной фашистской идеологией и агрессией против Украины - Кулеба

В рф культ сталинизма идет бок о бок с современной фашистской идеологией и агрессией против Украины - Кулеба

  •  809 просмотра
Индия может стать посредником в реализации отдельных пунктов Формулы Мира - ЦПД при СНБО

Индия может стать посредником в реализации отдельных пунктов Формулы Мира - ЦПД при СНБО

  •  7918 просмотра
Украина и Индия призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН

Украина и Индия призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН

  •  10975 просмотра
Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

  •  21899 просмотра
В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

  •  23464 просмотра

Война

Днем враг бил артиллерией и дронами по Никопольщине: повреждены дома и линия электропередач

Днем враг бил артиллерией и дронами по Никопольщине: повреждены дома и линия электропередач

  •  215 просмотра
Пограничники подняли флаг над временно оккупированными территориями Юга Украины: видео

Пограничники подняли флаг над временно оккупированными территориями Юга Украины: видео

  •  13633 просмотра
Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

  •  21899 просмотра
В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

  •  23464 просмотра
В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

  •  26447 просмотра

политика

В рф культ сталинизма идет бок о бок с современной фашистской идеологией и агрессией против Украины - Кулеба

В рф культ сталинизма идет бок о бок с современной фашистской идеологией и агрессией против Украины - Кулеба

  •  809 просмотра
Индия может стать посредником в реализации отдельных пунктов Формулы Мира - ЦПД при СНБО

Индия может стать посредником в реализации отдельных пунктов Формулы Мира - ЦПД при СНБО

  •  7918 просмотра
Украина и Индия призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН

Украина и Индия призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН

  •  10975 просмотра
Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

  •  21899 просмотра
В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

  •  23464 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  84565 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  100016 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  101622 просмотра

Экономика

Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

  •  2835 просмотра
В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

  •  8430 просмотра
Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

  •  26095 просмотра
Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

  •  17262 просмотра
Льготную цену на газ для населения и производителей тепла продлили до весны

Льготную цену на газ для населения и производителей тепла продлили до весны

  •  14841 просмотра

Киев

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

  •  17145 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

  •  32213 просмотра
Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  33920 просмотра
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

  •  100398 просмотра
В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

22 августа 2024, 15:42  •  40564 просмотра