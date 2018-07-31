Денісова звернулася до німецького омбудсмена з проханням посприяти її зустрічі з Сенцовим

“Значення підтримки і тиску міжнародної спільноти у вирішені складної ситуації щодо забезпечення прав українських політв’язнів в Росії важко переоцінити. Я дуже вдячна Федеральному Урядовому комісару з політики у галузі прав людини та гуманітарної допомоги Міністерства закордонних справ ФРН пані Кофлер за підтримку захисту права на життя українського режисера Олега Сенцова. І прошу її сприяння в організації моєї особистої зустрічі із Олегом Сенцовим”, — написала український омбудсмен у соціальній мережі.

Як повідомляв УНН, з’явилось відео побачення українського політв’язня Олександра Кольченка зі своєю мамою. Так, за словами Лариси Кольченко, вона вперше за 9 місяців змогла побачити сина. Вони разом проведуть три дні в спеціальному номері для зустрічей.