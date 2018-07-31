Денисова обратилась к немецкому омбудсмену с просьбой поспособствовать ее встречи с Сенцов

“Значение поддержки и давления международного сообщества в решении сложной ситуации по обеспечению прав украинских политзаключенных в России трудно переоценить. Я очень благодарна Федеральному Правительственному комиссару по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Министерства иностранных дел ФРГ госпоже Кофлер за поддержку защиты права на жизнь украинского режиссера Олега Сенцова. И прошу ее содействия в организации моей личной встречи с Олегом Сенцовым”, — написала украинский омбудсмен в социальной сети.

Как сообщал УНН, появилось видео свидания украинского политзаключенного Александра Кольченко со своей мамой. Так, по словам Ларисы Кольченко, она впервые за 9 месяцев смогла увидеть сына. Они вместе проведут три дня в специальном номере для встреч.