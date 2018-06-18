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Денісова повідомила, що її зустріч з Москальковою не відміняється

Денісова повідомила, що її зустріч з Москальковою не відміняється

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Зустріч української та російської уповноважених з питань прав людини не відміняється. Про це українська омбудсмен Людмила Денісова повідомила у своєму Facebook, передає УНН.

"Зустріч з пані Москальковою, яка була призначена мною на 14:00, вона не відміняється, апарат її повідомили, що я на зустрічі і вони будуть нас чекати", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомляла, що уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова запевнила українську сторону, що з боку російської правозахисної державної інституції докладають усіх зусиль, аби найближчим часом відбулась зустріч українського Омбудсмена із Олегом Сенцовим

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України відреагувало на недопуск Омбудсмена України Людмили Денісової до ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова у колонії в Заполяр'ї, вказавши, що Росія вкотре йде на підступні дії, і висловивши протест.

Українські Національні Новини

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