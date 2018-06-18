Денисова сообщила, что ее встреча с Москальковой не отменяется
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Встреча украинского и российского уполномоченных по правам человека не отменяется. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в своем Facebook, передает УНН.
"Встреча с госпожой Москальковой, которая была назначена мной на 14:00, она не отменяется, аппарату ее сообщили, что я на встрече и они будут нас ждать", - сообщила Денисова.
Напомним, ранее Денисова сообщала, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заверила украинскую сторону, что со стороны российского правозащитного государственного учреждения прилагают все усилия, чтобы в ближайшее время состоялась встреча украинского омбудсмена с Олегом Сенцовым.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на недопуск Омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к заключенному в России украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в Заполярье, указав, что Россия в очередной раз идет на коварные действия, и выразило протест.