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Денисова сообщила, что ее встреча с Москальковой не отменяется

Денисова сообщила, что ее встреча с Москальковой не отменяется

Киев  •  УНН

 • 6723 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Встреча украинского и российского уполномоченных по правам человека не отменяется. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в своем Facebook, передает УНН.

"Встреча с госпожой Москальковой, которая была назначена мной на 14:00, она не отменяется, аппарату ее сообщили, что я на встрече и они будут нас ждать", - сообщила Денисова.

Напомним, ранее Денисова сообщала, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заверила украинскую сторону, что со стороны российского правозащитного государственного учреждения прилагают все усилия, чтобы в ближайшее время состоялась встреча украинского омбудсмена с Олегом Сенцовым.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на недопуск Омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к заключенному в России украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в Заполярье, указав, что Россия в очередной раз идет на коварные действия, и выразило протест.

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