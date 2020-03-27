Денісова: на україно-польскому кордоні черг немає
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Станом на 23:00 27 березня, на україно-польскому кордоні черги відсутні. Про це повідомила Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Денісова зазначила, що за її дорученням представник Омбудсмена у Західних областях Світлана Семчишин відвідала пропускний пункт “Краківець”, що розташований у Львівській області на кордоні з Польщею.
“Станом на 21:20 з польської сторони кордону утворилась черга з близько 1300 осіб. Проте завдяки злагодженій роботі прикордонників, які відкрили піший прохід, на якому розмістили мобільні пункти пропуску, де працюють одразу 13 співробітників Держприкордонслужби, станом на 23:00 черги не спостерігається”, — написала Омбудсмен.
Денісова додала, що за добу співробітники ДПСУ пропустили 6040 осіб, щогодинно оформлюючи майже по 700 громадян України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС закликали українців за кордоном не купувати квитки додому на 27 березня
Крім того, в Офісі Омбудсмена повідомили, що моніторять ситуацію на інших пунктах пропуску:
Так, наразі на пункті пропуску “Ягодин” (Волинська область) — наразі черга відсутня; на пункті пропуску “Рава-Руська” (Львівська область) — станом на 21:00 залишалось 100 осіб; пункти пропуску “Ужгород”, “Тиса” (Закарпатська область) — станом на 17.00 черги не було.
Денісова підкреслила, усі громадяни, які повертаються до України, надають письмову згоду на двотижневу самоізоляцію.
Усі працівники, залучені до процесу перевірки документів та допомоги у перетині державного кордону, забезпечені індивідуальними засобами захисту.
Нагадаємо, у МЗС створили архітектуру координації міжнародної гуманітарної допомоги.