Денисова: на украино-польской границе очередей нет

Денисова отметила, что по её поручению представитель Омбудсмена в западных областях Светлана Семчишин посетила пропускной пункт “Краковец”, который расположен в Львовской области на границе с Польшей.

“По состоянию на 21:20 по польской стороне границы образовалась очередь из около 1300 человек. Однако благодаря слаженной работе пограничников, которые открыли пеший проход, на котором разместили мобильные пункты пропуска, где работают сразу 13 сотрудников Госпогранслужбы, по состоянию на 23:00 очереди не наблюдается”, — написала Омбудсмен.

Денисова добавила, что за сутки сотрудники ГПСУ пропустили 6040 человек, ежечасно оформляя почти по 700 граждан Украины.

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Кроме того, в Офисе Омбудсмена сообщили, что мониторят ситуацию на других пунктах пропуска:

Так, в настоящее время на пункте пропуска “Ягодин” (Волынская область) — пока что очередь отсутствует; на пункте пропуска “Рава-Русская” (Львовская область) — по состоянию на 21:00 оставалось 100 человек; пункты пропуска “Ужгород”, “Тиса” (Закарпатская область) — по состоянию на 17.00 очереди не было.

Денисова подчеркнула, все граждане, которые возвращаются в Украину, предоставляют письменное согласие на двухнедельную самоизоляцию.

Все работники, вовлеченные в процесс проверки документов и помощи в пересечении государственной границы, обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Напомним, в МИД создали архитектуру координации международной гуманитарной помощи.