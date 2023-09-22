День осіннього рівнодення: астролог розповіла про його значення

Осіннє рівнодення відбудеться 23 вересня о 9.49 за київським часом.

«У день осіннього рівнодення Сонце «перетинає» екватор і переходить із Північної півкулі в Південну. День за своєю тривалістю стає рівним ночі.

Для астрології це дуже значущий день і він має велику силу. Це прекрасний день, щоб загадати бажання, а також побажати один одному, щось хороше», - розповіла астролог.

Базиленко зазначає, що наші предки також добре знали про цей день. У народі цьому часу завжди приділяли особливу увагу і пов'язували його з містичними повір'ями.

«Напередодні цього дня було заведено робити прибирання в домі, очищати житло від непотрібних речей і освячувати його. Важливо було в день осіннього рівнодення провести в молитві, у злагоді та мирі з оточуючими, робити добрі справи, дякувати матінці землі за її родючість. Також проводили ритуали на майбутнє, щоб у домі був достаток, щоб зібрати в майбутньому році великий врожай, народжувалося багато хороших і здорових дітей у роду і всі в роду були здорові та щасливі», - розповіла астрологиня.

Зранку в оселях відчиняли вікна та двері, щоб заходила блага енергія землі. Оселю прикрашали травами і квітами та горобиною.

Слов'яни святкували цей день, збиралися великими сім'ями і накривали багаті на наїдки столи, використовуючи дари осені. Обов'язково ставили ще одну додаткову тарілку на стіл, заповнювали її їжею і залишали на ніч. Ця тарілка призначалася душам предків. Клали на стіл монети або пшеницю для благополуччя і матеріального достатку.

Було безліч інших обрядів, які привертають удачу і достаток у сім'ю. А людей, які народилися цього дня, вважали людьми великої удачі та яскравої долі.