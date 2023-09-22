День осеннего равноденствия: астролог рассказала о его значении

ukru
Эксклюзив
06:36 • 55256 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 102523 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 130501 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 164411 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 129305 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 122828 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 160256 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116542 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123011 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130642 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 59470 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 109385 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 59132 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 102519 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 31739 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 130491 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 164401 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 118911 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 125891 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 160252 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 31739 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 145740 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 153218 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 157556 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 155531 просмотра
Актуальное
День осеннего равноденствия: астролог рассказала о его значении

День осеннего равноденствия: астролог рассказала о его значении

Киев • УНН

 • 517267 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Профессиональный астролог Ксения Базиленко в комментарии УНН рассказала о значении осеннего равноденствия и о том, какое значение придавали ему наши предки.

Осеннее равноденствие произойдет 23 сентября в 9.49 по киевскому времени.

«В день осеннего равноденствия Солнце «пересекает» экватор и переходит из Северного полушария в Южное. День по своей продолжительности становиться равен ночи.

Для астрологии это очень значимый день и он обладает большой силой. Это прекрасный день чтобы загадать желания, а также пожелать друг другу, что-то хорошее», - рассказала астролог.

Базиленко отмечает, что наши предки также хорошо знали об этом дне. В народе этому времени всегда уделяли особое внимание и связывали его с мистическими поверьями.

«Накануне этого дня было принято делать уборку в доме, очищать жилище от ненужных вещей и освящать его. Важно было в день осеннего равноденствия провести в молитве, в согласии и мире с окружающими, делать добрые дела, благодарить матушку землю за её плодородие. Также проводили ритуалы на будущее, чтобы в доме был достаток, чтобы собрать в будущем году большой урожай, рождалось много хороших и здоровых детей в роду и все в роду были здоровы и счастливы», - рассказала астролог.

С утра в домах раскрывались окна и двери, чтобы заходила благая энергией земли. Дом украшали травами и цветами и рябиной.

Словяне праздновали этот день, собирались большими семьями и накрывали богатые явствами столы, используя дары осени. Обязательно ставили ещё одну дополнительную тарелку на стол, заполняли ее едой и оставляли на ночь. Это тарелка предназначалась душам предков. Клали на стол монеты или пшеницу для благополучия и материального достатка.

Было множество других обрядов, которые привлечи удачу и достаток в семью. А людей, которые родились в этот день, считали людьми большой удачи и яркой судьбы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы