День осеннего равноденствия: астролог рассказала о его значении

Осеннее равноденствие произойдет 23 сентября в 9.49 по киевскому времени.

«В день осеннего равноденствия Солнце «пересекает» экватор и переходит из Северного полушария в Южное. День по своей продолжительности становиться равен ночи.

Для астрологии это очень значимый день и он обладает большой силой. Это прекрасный день чтобы загадать желания, а также пожелать друг другу, что-то хорошее», - рассказала астролог.

Базиленко отмечает, что наши предки также хорошо знали об этом дне. В народе этому времени всегда уделяли особое внимание и связывали его с мистическими поверьями.

«Накануне этого дня было принято делать уборку в доме, очищать жилище от ненужных вещей и освящать его. Важно было в день осеннего равноденствия провести в молитве, в согласии и мире с окружающими, делать добрые дела, благодарить матушку землю за её плодородие. Также проводили ритуалы на будущее, чтобы в доме был достаток, чтобы собрать в будущем году большой урожай, рождалось много хороших и здоровых детей в роду и все в роду были здоровы и счастливы», - рассказала астролог.

С утра в домах раскрывались окна и двери, чтобы заходила благая энергией земли. Дом украшали травами и цветами и рябиной.

Словяне праздновали этот день, собирались большими семьями и накрывали богатые явствами столы, используя дары осени. Обязательно ставили ещё одну дополнительную тарелку на стол, заполняли ее едой и оставляли на ночь. Это тарелка предназначалась душам предков. Клали на стол монеты или пшеницу для благополучия и материального достатка.

Было множество других обрядов, которые привлечи удачу и достаток в семью. А людей, которые родились в этот день, считали людьми большой удачи и яркой судьбы.