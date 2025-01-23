День обізнаності про материнське здоров’я та День почерку: що відзначають 23 січня

23 січня відзначають День обізнаності про материнське здоров’я, який створено, щоб привернути увагу до важливості піклування про здоров’я жінок під час вагітності, пологів і після них, пише УНН.

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Ця подія була започаткована відносно недавно, але швидко набуває популярності в усьому світі, адже її актуальність постійно зростає, а значення важко переоцінити. Ініціативу у 2018 році заснували Американський коледж акушерів і гінекологів (ACOG) разом із владою штату Нью-Джерсі. Головна мета цього дня — зменшити материнську смертність, забезпечивши жінкам кращий доступ до медичної допомоги та підтримку на всіх етапах — до, під час і після пологів.

Це не просто дата в календарі, а нагадування про проблеми, з якими стикаються матері у всьому світі. Цього дня проводять лекції, тренінги та інформаційні кампанії, спрямовані на популяризацію правильного догляду за собою, доступу до медицини та підтримки жінок.

23 січня також відзначається День вимірювання своєї ноги. Хоч він здається трохи жартівливим, але має практичну мету. Багато людей не замислюються, що розмір ноги може змінюватися з віком, а невідповідне взуття може стати причиною дискомфорту або навіть серйозних проблем із суглобами, спиною чи поставою.

До речі, за формою пальців стопи виділяють три основні типи:

Грецький тип характеризується тим, що другий палець найдовший, за ним ідуть великий, третій, четвертий і мізинець;

У людей з єгипетським типом найдовшим є великий палець, а всі інші зменшуються за довжиною;

У прямокутного типу пальці майже однакової довжини: великий дорівнює другому, а далі поступово коротшають третій, четвертий і мізинець.

Цікаво, що стопа складається з 26 кісток, 33 суглобів і приблизно 8 тисяч нервів, що робить її однією з найскладніших структур людського тіла.

День почерку або День ручного письма виник як своєрідна противага цифровій епосі. Його заснувала Асоціація виробників канцелярського приладдя США у 1977 році, щоб нагадати про чарівність і важливість написання від руки.

Вчення про ручне письмо, відоме сьогодні як "графологія", виникло у 1875 році. Французький абат Мішонер першим почав досліджувати почерк, щоб визначати психічний стан людини.

Сучасна наука виділяє сім основних характеристик рукописного тексту, які допомагають зрозуміти психологічні особливості автора. Графологи аналізують розмір і форму літер, кут їх нахилу, чіткість написання та силу натиску під час письма.

У церковному календарі 23 січня присвячено пам’яті святого Климента та його учня Агафангела. Климент був одним із перших пап Римських і прийняв мученицьку смерть за християнську віру. Агафангел, його вірний учень, також зазнав гонінь за свої переконання. У церквах цього дня відбуваються літургії, а віруючі моляться за мужність у випробуваннях і силу духу.

Women Power Forum: як зберегти жіноче психічне та фізичне здоров'я під час війни