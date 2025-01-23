День осведомленности о материнском здоровье и День почерка: что отмечают 23 января

ukenru
Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)
22 января, 19:02 • 69813 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине
22 января, 16:47 • 100505 просмотра

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

Эксклюзив
Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения
22 января, 14:12 • 104408 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
22 января, 11:37 • 107782 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
22 января, 11:07 • 125719 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
22 января, 09:59 • 107417 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
22 января, 09:49 • 108451 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Эксклюзив
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
22 января, 07:26 • 134312 просмотра

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Эксклюзив
Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников
22 января, 06:10 • 107788 просмотра

Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников

Эксклюзив
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 123912 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский в Давосе встретился с лидерами Швеции, Хорватии, Нидерландов: о чем говорили

Зеленский в Давосе встретился с лидерами Швеции, Хорватии, Нидерландов: о чем говорили

22 января, 19:15 • 32749 просмотра
Взрывы прогремели в Харькове: в одном из районов обнаружили обломки вражеского беспилотника

Взрывы прогремели в Харькове: в одном из районов обнаружили обломки вражеского беспилотника

22 января, 19:24 • 30845 просмотра
Трамп раскрыл содержание прощального письма Байдена

Трамп раскрыл содержание прощального письма Байдена

22 января, 19:47 • 35188 просмотра
Зеленский провел важные встречи с президентами Сербии и Аргентины в Давосе

Зеленский провел важные встречи с президентами Сербии и Аргентины в Давосе

22 января, 20:02 • 22337 просмотра
Запорожье под атакой вражеских дронов: раздались взрывы

Запорожье под атакой вражеских дронов: раздались взрывы

22 января, 20:07 • 34216 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 125719 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 131041 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 134312 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 143816 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 160798 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

22 января, 16:22 • 67286 просмотра
Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

22 января, 15:23 • 75966 просмотра
Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

22 января, 14:03 • 89252 просмотра
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

21 января, 11:48 • 138940 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

21 января, 09:57 • 150985 просмотра
Актуальное
День осведомленности о материнском здоровье и День почерка: что отмечают 23 января

День осведомленности о материнском здоровье и День почерка: что отмечают 23 января

Киев  •  УНН

 • 4322 просмотра

Read in English

23 января отмечают День материнского здоровья, День измерения своей ноги и День почерка. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и важное значение для общества.

23 января отмечают День осведомленности о материнском здоровье, который создан, чтобы привлечь внимание к важности заботы о здоровье женщин во время беременности, родов и после них, пишет УНН.

Детали

Это событие было основано относительно недавно, но быстро приобретает популярность во всем мире, ведь его актуальность постоянно растет, а значение трудно переоценить. Инициативу в 2018 году основали Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) вместе с властями штата Нью-Джерси. Главная цель этого дня - уменьшить материнскую смертность, обеспечив женщинам лучший доступ к медицинской помощи и поддержку на всех этапах - до, во время и после родов.

Это не просто дата в календаре, а напоминание о проблемах, с которыми сталкиваются матери во всем мире. В этот день проводят лекции, тренинги и информационные кампании, направленные на популяризацию правильного ухода за собой, доступа к медицине и поддержки женщин.

23 января также отмечается День измерения своей ноги. Хоть он кажется немного шутливым, но имеет практическую цель. Многие люди не задумываются, что размер ноги может меняться с возрастом, а неподходящая обувь может стать причиной дискомфорта или даже серьезных проблем с суставами, спиной или осанкой.

Кстати, по форме пальцев стопы выделяют три основных типа:

Греческий тип характеризуется тем, что второй палец самый длинный, за ним следуют большой, третий, четвертый и мизинец;

У людей с египетским типом самым длинным является большой палец, а все остальные уменьшаются по длине;

У прямоугольного типа пальцы почти одинаковой длины: большой равен второму, а далее постепенно укорачиваются третий, четвертый и мизинец.

Интересно, что стопа состоит из 26 костей, 33 суставов и примерно 8 тысяч нервов, что делает ее одной из самых сложных структур человеческого тела.

День почерка или День ручного письма возник как своеобразный противовес цифровой эпохе. Его основала Ассоциация производителей канцелярских принадлежностей США в 1977 году, чтобы напомнить о прелести и важности написания от руки.

Учение о ручном письме, известное сегодня как "графология", возникло в 1875 году. Французский аббат Мишонер первым начал исследовать почерк, чтобы определять психическое состояние человека.

Современная наука выделяет семь основных характеристик рукописного текста, которые помогают понять психологические особенности автора. Графологи анализируют размер и форму букв, угол их наклона, четкость написания и силу нажима во время письма.

В церковном календаре 23 января посвящено памяти святого Климента и его ученика Агафангела. Климент был одним из первых пап Римских и принял мученическую смерть за христианскую веру. Агафангел, его верный ученик, также подвергся гонениям за свои убеждения. В церквях в этот день совершаются литургии, а верующие молятся за мужество в испытаниях и силу духа.

Women Power Forum: как сохранить женское психическое и физическое здоровье во время войны10.11.2023, 14:12 • 103015 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы