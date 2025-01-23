День осведомленности о материнском здоровье и День почерка: что отмечают 23 января

23 января отмечают День осведомленности о материнском здоровье, который создан, чтобы привлечь внимание к важности заботы о здоровье женщин во время беременности, родов и после них, пишет УНН.

Детали

Это событие было основано относительно недавно, но быстро приобретает популярность во всем мире, ведь его актуальность постоянно растет, а значение трудно переоценить. Инициативу в 2018 году основали Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) вместе с властями штата Нью-Джерси. Главная цель этого дня - уменьшить материнскую смертность, обеспечив женщинам лучший доступ к медицинской помощи и поддержку на всех этапах - до, во время и после родов.

Это не просто дата в календаре, а напоминание о проблемах, с которыми сталкиваются матери во всем мире. В этот день проводят лекции, тренинги и информационные кампании, направленные на популяризацию правильного ухода за собой, доступа к медицине и поддержки женщин.

23 января также отмечается День измерения своей ноги. Хоть он кажется немного шутливым, но имеет практическую цель. Многие люди не задумываются, что размер ноги может меняться с возрастом, а неподходящая обувь может стать причиной дискомфорта или даже серьезных проблем с суставами, спиной или осанкой.

Кстати, по форме пальцев стопы выделяют три основных типа:

Греческий тип характеризуется тем, что второй палец самый длинный, за ним следуют большой, третий, четвертый и мизинец;

У людей с египетским типом самым длинным является большой палец, а все остальные уменьшаются по длине;

У прямоугольного типа пальцы почти одинаковой длины: большой равен второму, а далее постепенно укорачиваются третий, четвертый и мизинец.

Интересно, что стопа состоит из 26 костей, 33 суставов и примерно 8 тысяч нервов, что делает ее одной из самых сложных структур человеческого тела.

День почерка или День ручного письма возник как своеобразный противовес цифровой эпохе. Его основала Ассоциация производителей канцелярских принадлежностей США в 1977 году, чтобы напомнить о прелести и важности написания от руки.

Учение о ручном письме, известное сегодня как "графология", возникло в 1875 году. Французский аббат Мишонер первым начал исследовать почерк, чтобы определять психическое состояние человека.

Современная наука выделяет семь основных характеристик рукописного текста, которые помогают понять психологические особенности автора. Графологи анализируют размер и форму букв, угол их наклона, четкость написания и силу нажима во время письма.

В церковном календаре 23 января посвящено памяти святого Климента и его ученика Агафангела. Климент был одним из первых пап Римских и принял мученическую смерть за христианскую веру. Агафангел, его верный ученик, также подвергся гонениям за свои убеждения. В церквях в этот день совершаются литургии, а верующие молятся за мужество в испытаниях и силу духа.

Women Power Forum: как сохранить женское психическое и физическое здоровье во время войны