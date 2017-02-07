Делагація представництва ЄС в Україні відвідала лікарню ім. Мечникова у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Обласну клінічну лікарню імені Мечникова у Дніпрі відвідала делегація Представництва ЄС в Україні. Про це написав заступник головного лікаря ОКЛ імені Мечнікова Олександр Толубаєв у Facebook, повідомляє УНН.
До стін медичного закладу завітали посол Європейського Союзу Хьюг Мінгареллі, перший секретар, керівник відділу преси та інформації Юргіс Вільчінскас, провідний спеціаліст з політичних питань Димитрій Горчаков.
Медики показали гостям колекцію куль, металевих уламків, залишків від "Градів", які лікарі діставали з поранених військових протягом бойових дій в зоні АТО. Також представники делегації поспілкувалися з пораненими військовими, які наразі перебувають у лікарні та волонтерами.